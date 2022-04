Il Cuoio in Diretta, da oggi con un clic puoi ascoltare tutti gli articoli del quotidiano

Una grande novità, attiva da oggi (12 aprile) per il nostro quotidiano on line.



Parte, infatti, un nuovo servizio che abbiamo pensato per i lettori che trasforma qualsiasi testo in un podcast di altissima qualità: un sistema di lettura articoli, proposto da PressCommtech e sviluppato da AudioBoost.

Con un semplice clic, in auto, in casa o con un comando vocale sarà possibile ascoltare comodamente tutte le notizie del comprensorio.

Utilizzare il nuovo player è davvero facilissimo. Fra l’immagine di apertura dell’articolo e l’inizio del testo c’è uno spazio con la classica icona del ‘play’. Basterà cliccarla e l’intelligenza artificiale sintetizzerà e leggerà il testo.

Il servizio è, ovviamente, accessibile da qualsiasi dispositivo (pc, cellulare o tablet) e si interfaccia naturalmente con diversi dispositivi e device come smart tv, Android Auto, CarPlay, Alexa, Google Home e simili: basterà metterli in connessione e cliccare sull’icona play.

Una volta terminata la lettura dell’articolo AudioBoost riprodurrà a catena anche tutti gli altri articoli presenti, permettendo di non staccare occhi e mani dal volante o di distrarsi da qualsiasi altra attività si stia svolgendo.

Per provare il servizio basta scorrere verso l’alto questo articolo e fare clic sul player. Per un ascolto in tutto relax.