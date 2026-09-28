Storie di guerra
Anpi San Miniato, riparte la stagione culturale: incontro sull’Ucraina
Martedì 6 ottobre alla Casa Culturale la presentazione del libro di Bruno Maida sull’infanzia durante la guerra
Riparte con un incontro dedicato alla guerra in Ucraina la nuova stagione culturale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) di San Miniato.
Martedì 6 ottobre, alle 18, nella Sala Convegni Gabriello Bertini della Casa Culturale di San Miniato Basso, sarà presentato il libro di Bruno Maida, I tamburi di guerra mi fanno tremare. L’infanzia in Ucraina.
Il volume racconta il conflitto attraverso disegni, testimonianze e racconti dei bambini, tra vita sotto le bombe, scuole distrutte, ferite e trasferimenti forzati.
A dialogare con l’autore sarà Luca Bravi, ricercatore dell’Università di Firenze. Maida è professore di Storia contemporanea all’Università di Torino e studioso, tra gli altri temi, della storia dell’infanzia. L’appuntamento inaugura il nuovo programma dell’Anpi San Miniato, dedicato a memoria, formazione, pace e partecipazione.