Anpi San Miniato, riparte la stagione culturale: incontro sull’Ucraina

Martedì 6 ottobre, alle 18 , nella Sala Convegni Gabriello Bertini della Casa Culturale di San Miniato Basso, sarà presentato il libro di Bruno Maida , I tamburi di guerra mi fanno tremare . L’infanzia in Ucraina.

Il volume racconta il conflitto attraverso disegni, testimonianze e racconti dei bambini , tra vita sotto le bombe, scuole distrutte, ferite e trasferimenti forzati.

A dialogare con l’autore sarà Luca Bravi, ricercatore dell’Università di Firenze. Maida è professore di Storia contemporanea all’Università di Torino e studioso, tra gli altri temi, della storia dell’infanzia. L’appuntamento inaugura il nuovo programma dell’Anpi San Miniato, dedicato a memoria, formazione, pace e partecipazione.