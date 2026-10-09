incontro con l'autore
Fucecchio, Fratelli d’Italia presenta il libro di Alessandro Scipioni
Sabato 10 ottobre al Bar Costagli un incontro dedicato al volume ‘Appunti per un sovranismo responsabile’
Il circolo di Fratelli d’Italia di Fucecchio organizza per sabato 10 ottobre alle 10,30, al Bar Costagli in piazza Spartaco Lavagnini, la presentazione del libro Appunti per un sovranismo responsabile insieme all’autore Alessandro Scipioni.
Il volume affronta il tema del sovranismo come forma di responsabilità politica, soffermandosi sulla centralità della sovranità nazionale, sulla tutela delle identità culturali e sul futuro dell’Europa. Tra i temi trattati anche il rapporto con la globalizzazione, la partecipazione democratica e la cooperazione tra i popoli.
All’iniziativa saranno presenti eletti e simpatizzanti del partito. La cittadinanza è invitata a partecipare.