Fucecchio, Fratelli d’Italia presenta il libro di Alessandro Scipioni

Il volume affronta il tema del sovranismo come forma di responsabilità politica , soffermandosi sulla centralità della sovranità nazionale , sulla tutela delle identità culturali e sul futuro dell’Europa . Tra i temi trattati anche il rapporto con la globalizzazione, la partecipazione democratica e la cooperazione tra i popoli.

All’iniziativa saranno presenti eletti e simpatizzanti del partito. La cittadinanza è invitata a partecipare.