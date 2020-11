Toscana, sì agli acquisti in un comune limitrofo se conviene di più

Nuove regole per gli spostamenti in Toscana in attesa del passaggio (almeno) alla zona arancione. Il governatore Eugenio Giani ha firmato questa mattina una ordinanza ad hoc.

Secondo le nuove indicazioni sono consentiti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione per raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà per manutenzione e riparazione in tutta la Regione; in comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica; per andare a trovare figli presso l’altro genitore; per coltivare il terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo; per l’attività di raccolta tartufi, funghi e pesca esclusivamente a titolo professionale fuori dal comune di residenza e per accudire gli animali allevati”.

Inoltre è consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali. Nei corsi di formazione professionale sono consentite in presenza le attività di laboratorio e gli stage. Tutte le altre attività si svolgono a distanza. L’attività di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere e altri corsi, compresi gli eventuali esami, è svolta a distanza se collettiva o in presenza se individuale.

Gli spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.