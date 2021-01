Vaccinazioni anti Covid anche all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. È Leila Bianchi, una pediatra che da sempre si occupa di malattie infettive, la prima vaccinata del 2021, questa mattina (1 gennaio).

Il medico, in prima linea nel reparto Covid del nosocomio pediatrico fiorentino, finito il turno notturno, ha ricevuto, per prima tra tutti i sanitari, il vaccino Covid-19.

Foto 2 di 2



“È un regalo per me, per i nostri piccoli pazienti e per i loro familiari – ha affermato sorridendo – da medico credo che questo vaccino sia una grande opportunità e un dovere morale per noi sanitari. Oggi è veramente una giornata di gioia”.

Oggi tutti e 42 gli operatori sanitari riceveranno il vaccino nel centro che il Meyer, in tempi rapidi, ha allestito nell’aula magna dell’ospedale.