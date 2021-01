I carabinieri forestali festeggiano l’Epifania negli ospedali pediatrici

I carabinieri forestali negli ospedali pediatrici per l’Epifania 2021, nell’ambito dell’operazione nazionale Befana della Biodiversità: tanti bambini ricoverati in più di 40 strutture ospedaliere e di accoglienza in tutta Italia riceveranno doni e un video dedicato all’ambiente, nella speranza che anche la conoscenza e l’amore per la natura aiutino a superare questo difficile periodo.

Anche quest’anno, nonostante il Covid i Forestali saranno presenti nei reparti pediatrici di numerose strutture ospedaliere in tutta Italia per portare un simbolo di natura e speranza ai bambini ricoverati e al personale sanitario impegnato in corsia durante l’Epifania.

Gli uomini e le donne del raggruppamento Biodiversità raggiungeranno oltre 40 nosocomi e strutture di accoglienza per donare giochi e libri dedicati all’ambiente.

A Firenze i carabinieri del reparto biodiversità di Vallombrosa si sono recati all’ospedale pediatrico Meyer per la consegna alla referente del plesso, la dottoressa Renata Ravasio, di 80 pacchi dono contenenti pubblicazioni divulgative e materiale didattico destinati ai piccoli degenti della struttura. Nonostante le difficoltà legate al periodo, quest’anno i presenti dei carabinieri della biodiversità giungeranno in molte altre strutture di cura, per testimoniare vicinanza a tutti i bambini ricoverati, ai medici e infermieri che sono stati i veri protagonisti del contrasto alla pandemia. Aspettiamo pertanto questa Epifania all’insegna dell’amore per l’ambiente e della solidarietà.