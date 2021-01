Poste e disagi, Regione chiede il coinvolgimento dei Comuni

Poste, incontro con Regione e Anci per discutere e individuare le soluzioni possibili alle tante situazioni di criticità segnalate da cittadini e amministrazioni comunali nelle ultime settimane nella fruizione dei servizi.

L’incontro si è tenuto stamattina (7 gennaio) in videoconferenza tra Stefano Ciuoffo, assessore alle infrastrutture digitali e agli enti locali, Simone Gheri, direttore di Anci Toscana, e i referenti per la Toscana della societa per azioni. La riunione ha fatto il punto dei disservizi dopo una serie di interlocuzioni e segnalazioni giunte agli enti locali dai territori nei quali si lamentano chiusure a giorni alterni o riduzioni di orario che spesso determinano code e assembramenti fuori gli uffici postali.

“Abbiamo dato atto a Poste Italiane della capillarità che ha sul territorio fungendo da presidio pubblico per i cittadini sopratutto nei piccoli centri o frazioni – ha commentato l’assessore Ciuoffo – Un servizio essenziale che grazie alla strutturazione sul territorio viene utilizzato dalla pubblica amministrazione anche per fornire servizi al cittadino – come il rilascio dello Spid – che esulano dalle spedizioni o dal pagamento delle utenze. Abbiamo sottolineato come occorra condividere una strada per limitare al massimo i disagi ai cittadini mantenendo alto il livello del servizio offerto e rispettando appieno le garanzie per i lavoratori in termini di precauzioni anti-contagio da Covid. Abbiamo chiesto che i sindaci siano avvisati e coinvolti quando vengono prese decisioni così impattanti per i cittadini e in collaborazione con Anci invieremo un elenco delle segnalazioni arrivateci. Con Poste abbiamo concordato di rivedersi quanto prima per discutere, su ogni singolo caso, in merito alle loro proposte risolutive“.