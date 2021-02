Covid, in Toscana Rt a 1.2: intanto palasport e discoteche si trasformano in centri vaccinali

Sale a 1.2 l’Rt in Toscana. È quanto risulta dai dati del monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute sull’andamento della pandemia Covid-19.

Tra le province che registrano più casi giornalieri prima è Firenze, seguita da Pistoia e Siena. Ci sono poi Arezzo, Lucca, Pisa, Prato, Livorno, Grosseto e Massa



Intanto, come annunciato su Facebook dal governatore Eugenio Giani. nella regione anche i palasport e le discoteche diventano i nuovi centri della salute e della speranza, trasformandosi in punti vaccinali. “Come la discoteca Papillon 78 a Monteroni d’Arbia in provincia di Siena, ora avamposto nella lotta al Covid – spiega – Torneremo presto in questi luoghi anche a divertirsi e fare sport, continuiamo a portare sempre la mascherina, mantenere le distanze ed evitare gli assembramenti, forza!”