Dalla Regione 144 mila euro per i poli tecnico professionali

Anche quest’anno, la Regione Toscana premia i Poli tecnico professionali, cioè quelle reti composte da istituti tecnici o professionali, imprese, organismi di formazione professionale e fondazioni Its che promuovono opportunità post diploma in ottica di filiera. Un riconoscimento attribuito per la qualità dell’offerta formativa messa in campo nell’anno appena trascorso.

“La premialità è uno strumento con cui la Regione intende sostenere finanziariamente lo sforzo organizzativo e di elaborazione dell’offerta dei Ptp – spiega l’assessora all’istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana Alessandra Nardini – considerata l’importanza strategica che gli investimenti a favore delle alleanze formative rivestono per le nostre politiche per istruzione, formazione e lavoro”.

Per il 2020/2021 la somma totale che verrà erogata per le premialità ammonta a circa 144 mila euro. L’assegnazione delle risorse avverrà tramite un avviso, di prossima pubblicazione, a cui i Ptp verranno invitati a candidarsi. La graduatoria sarà formata sulla base di una misurazione dell’efficacia delle azioni svolte e dei risultati conseguentemente ottenuti dai poli stessi. Le risorse saranno attribuite al soggetto capofila dei Poli e dovranno essere utilizzate prioritariamente per la realizzazione di attività per il rafforzamento delle competenze digitali dei docenti.