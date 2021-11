Romea Strata, al Comune di Fucecchio 80 mila euro per arricchire il cammino storico

Un contributo regionale da 80 mila euro per investire nello sviluppo della Romea Strata. È quello ottenuto dal Comune di Fucecchio, capofila del raggruppamento dei dodici Comuni toscani toccati dallo storico cammino che dall’Europa orientale e dal nord Italia arriva fino a Roma.

L’amministrazione ha infatti partecipato al bando promosso dalla Regione e ottenuto il finanziamento che sarà utilizzato per realizzare una nuova segnaletica lungo tutto il tracciato toscano della Romea Strata e per arricchire il percorso con elementi di arredo urbano come tavoli e panchine, utili alle soste dei pellegrini.

“Fucecchio si conferma autentico crocevia di percorsi antichissimi – commenta l’assessore al turismo Daniele Cei – e non a caso è sia capofila del raggruppamento centro sud della via Francigena, sia capofila dei 12 comuni toscani uniti dalla Romea Strata. Crediamo fortemente nell’importanza di questi cammini storici per lo sviluppo dei nostri territori, ed il finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana arriva a darne ulteriore testimonianza. E proprio in quest’ottica, e con l’obiettivo di dare nuovo slancio al settore turistico, è nata nei mesi scorsi l’associazione Fucecchio Turismo, impegnata in prima linea proprio nella promozione e valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico, storico e culturale”.