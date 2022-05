Valdarno-Valdelsa, c’è l’ok della giunta regionale per la nuova linea di Tpl

Una nuova linea di trasporto pubblico a servizio del lavoro, che collegherà i comuni di Figline e Incisa Valdarno con la Valdelsa. C’è l’ok della giunta alla delibera proposta dall’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli.

“L’obiettivo – ha spiegato Baccelli – è quello di stabilizzare e riorganizzare il servizio per mettere i lavoratori pendolari nelle condizioni di raggiungere le zone industriali presenti dell’area di San Casciano Val di Pesa e Barberino Valdelsa. Pensato per gli ex operai Bekaert poi riassunti in Laika, sarà comunque un nuovo servizio di Tpl per chiunque ne abbia bisogno”.

L’impegno economico della Regione è di quasi 65mila per il 2022, ma sono garantite le coperture anche per le annualità successive. Sono due corse al giorno, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Baccelli ha sottolineato anche quanto la decisione sia frutto di un percorso portato avanti con le organizzazioni sindacali nel quadro della vertenza che riguarda la Bekaert.

“E’ il risultato della sinergia e del buon lavoro di squadra – aggiunge- che ci ha permesso di individuare i bisogni. Abbiamo a cuore il lavoro e la sua organizzazione e l’incentivazione dell’utilizzo del mezzo pubblico negli spostamenti casa lavoro è uno dei principali obiettivi di governo”.