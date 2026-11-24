FIRENZE – Più spazio agli alimenti vegetali, maggiore presenza del pesce e dei legumi, meno carne rossa e salumi. Cambiano le indicazioni per una corretta alimentazione in Toscana, con la presentazione della nuova Piramide alimentare toscana 2026, il modello aggiornato che punta a rafforzare la dieta mediterranea e a promuovere scelte alimentari più salutari e sostenibili.

La nuova versione è stata illustrata lunedì 23 novembre all’Auditorium al Duomo di Firenze, a vent’anni dalla prima edizione del 2006. Il progetto è stato curato dall’Agenzia regionale di sanità, con la partecipazione di università, istituti di ricerca e specialisti.

La piramide conserva la suddivisione in sei livelli, ma introduce una diversa distribuzione degli alimenti in base alla frequenza con cui dovrebbero essere consumati. Alla base trovano posto verdura, frutta fresca, funghi, erbe aromatiche e olio extravergine d’oliva. Seguono legumi, frutta secca, castagne e cereali, con una preferenza per quelli integrali.

Una delle indicazioni più significative riguarda il pesce, che guadagna spazio e viene collocato al terzo livello insieme a latte e yogurt. Particolare rilievo viene attribuito alle varietà azzurre e di piccola taglia, tra cui alici, sardine, sgombri, palamita e sugarello, per il loro contributo alla salute cardiovascolare.

Al livello successivo sono collocati carni bianche, patate, uova e formaggi. Le carni rosse fresche vengono invece spostate più in alto, mentre salumi e insaccati sono indicati tra gli alimenti da riservare a occasioni sporadiche. Anche per i prodotti dolciari viene fatta una distinzione: i biscotti secchi da colazione occupano una posizione diversa rispetto a torte e prodotti di pasticceria, che restano tra i consumi da limitare maggiormente.

Indicazioni ancora più restrittive riguardano gli alimenti ultraprocessati. Bevande zuccherate, snack industriali, patatine ed energy drink non sono inclusi nella rappresentazione della nuova piramide: l’obiettivo è evitarne il consumo all’interno di un’alimentazione equilibrata.

Accanto alle scelte a tavola, il modello richiama l’importanza di bere acqua, svolgere regolarmente attività fisica e mantenere un peso adeguato. Il vino è rappresentato al di fuori della piramide, con un’indicazione di moderazione durante i pasti e rivolta esclusivamente a chi già ne fa uso.

Nel corso della presentazione, il presidente della Regione Eugenio Giani ha evidenziato il ruolo della corretta alimentazione nella prevenzione delle malattie croniche, ricordando che l’aspettativa di vita in Toscana è pari a 84 anni.

L’assessore regionale Leonardo Marras ha posto invece l’accento sul rapporto tra alimentazione e produzioni locali, sottolineando il patrimonio agricolo toscano, le numerose denominazioni protette e la presenza significativa di coltivazioni biologiche.

Alla realizzazione del nuovo modello hanno contribuito, oltre all’Ars Toscana e alla Regione, le Università di Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Superiore Sant’Anna, Ispro e l’Accademia dei Georgofili, facendo riferimento alle evidenze scientifiche e alle indicazioni della Società italiana di nutrizione umana.