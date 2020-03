Coronavirus, l’Ausl sospende i corsi di preparazione alla nascita

Sono temporaneamente sospesi i corsi di preparazione alla nascita dell’Ausl per tutelare le donne in gravidanza, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria contro il covid-19.

L’Azienda Usl invita i cittadini ad utilizzare i servizi solo se effettivamente necessario ed eventualmente a disdire gli appuntamenti per le prestazioni rimandabili. I servizi consultoriali presenti nel territorio dell’Azienda USL Tc, (Empoli, Firenze, Prato e Pistoia) invece, sono mantenuti attivi comprese le ecografie in gravidanza.

L’accesso ai Consultori è riservato solo a chi deve usufruire direttamente dei servizi e l’Azienda chiede ai cittadini di presentarsi senza accompagnatori al fine di evitare affollamenti nelle sale d’attesa. Si raccomanda, inoltre di evitare di accedere ai consultori se sono presenti febbre e disturbi respiratori.