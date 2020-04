La spesa per chi ne ha bisogno, a Pontedera nasce l’Emporio civico

Aiutare gli altri in modo intelligente. Questo è quello che serve durante la pandemia da coronavirus, quando, più di sempre, ogni spreco di risorse sarebbe assolutamente da evitare. È nato per questo motivo l’Emporio civico di Pontedera, un circuito che permette di aiutare sia le famiglie in difficoltà e dare una mano agli esercenti che hanno dovuto chiudere per evitare la diffusione dei contagi. I vantaggi si riversano su più parti grazie alla creazione di una rete, che spera di contare anche sulla solidarietà dei cittadini.

C’è un magazzino, un luogo fisico, dove avviene lo stoccaggio delle derrate e poi un luogo di consegna nel centro della città ancora in fase di allestimento. L’emporio civico è un luogo fisico e organizzativo attrezzato dal comune di Pontedera e gestito dalla cooperativa Arnera per la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie in stato di indigenza anche temporanea dovuta o aggravata dall’emergenza covid 19.

La gestione dell’Emporio civico è presidiata e coordinata dal servizio sociale e dall’assessorato alla coesione sociale del comune di Pontedera. La commissione permanente istituita analizza le domande pervenute dai cittadini di aiuto alimentare e decide l’erogazione dei buoni spesa fino a concorrenza del plafond a disposizione oppure dei pacchi alimentari.

La principale fonte di rifornimento dell’Emporio civico saranno le attività di Pontedera secondo un meccanismo di “svuota magazzini”. Qui, infatti, sta l’altra faccia della medaglia: l’emporio civico si propone di acquistare derrate alimentari in giacenza degli esercizi di Pontedera la cui attività sia sospesa ai sensi di legge e che pur potendo svolgere servizi a domicilio non esercitino tale facoltà. Le attività che hanno derrate alimentari in giacenza possono proporre una offerta di acquisto da parte dell’emporio Civico compilando online l’apposito modulo predisposto, utilizzabile solo dagli esercizi di Pontedera. Le offerte vengono prese in carico dall’Emporio Civico che contatterà i proponenti e acquisterà derrate alimentari seguendo però alcune condizioni: posso essere comprati beni per un massimo di 500 euro per ogni singolo esercizio, le derrate alimentari offerte devono avere una data di scadenza congrua e devono essere comprese nelle tipologie richieste dall’emporio, gli acquisti avverranno fino a esaurimento delle risorse dell’Emporio. Inoltre, gli acquisti avverranno purché il materiale venga offerto con un ricarico massimo e documentato del 10 per cento sulla fattura di acquisto originaria.

Al momento ci sono pasta, riso, farro, olio extra vergine di oliva, olii da cucina, sale, zucchero, farina, passata di pomodoro, pelati e pezzetti di pomodoro, legumi vari secchi e in scatola, latte lunga conservazione, tonno in scatola, biscotti e dolci secchi, scatolame in genere.