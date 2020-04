Solidarietà, la Round Table di Pontedera lancia la raccolta fondi per la Pubblica assistenza

L’emergenza Covid-19 ha portato a una vera e propria gara di solidarietà, presa in contropiede anche dalla Round Table 73, associazione che dal 2006 si è messa in campo per aiutare le realtà in difficoltà nel territorio di Pontedera. Questa volta per farlo ha scelto la piattaforma Eppela, leader nel settore del crowdfunding.

La raccolta fondi (qui) organizzata sulla piattaforma devolverà il cento per cento del raccolto alla Pubblica assistenza di Pontedera per finanziare l’acquisto di dispositivi di protezione individuali per i volontari. Mascherine, camici e altri dispositivi sono fondamentali per gli operatori che ogni giorno si mettono in campo per aiutare gli altri. Per questo, l’appello della Round Table 73 si rivolge alla sensibilità di tutti, perché ciascuno nel proprio piccolo può fare la differenza.

La Round Table 73 Pontedera nasce nel 2006. È un gruppo di amici che ha il piacere di stare insieme e organizzare eventi stimolanti e originali allo scopo di raccogliere fondi per iniziative benefiche. Round Table 73 Pontedera fa parte della Round Table Italia che è un’organizzazione dedicata ai giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d’affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella di favorirne l’incontro, promuovendone l’amicizia e le intese personali.