Coronavirus, da domani a Pontedera si può uscire solo con la mascherina

La consegna delle mascherine è partita oggi, venerdì 10 aprile e terminerà domani su tutto il territorio comunale di Pontedera. Proprio da domani, sabato 11 scatta l’obbligo di indossare la mascherina protettiva per uscire di casa. Lo ha disposto un’ordinanza del sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, a fronte di quella emessa dal presidente della regione Toscana, Enrico Rossi.

Un messaggio di alert system ha già avvertito la cittadinanza che sta ricevendo il kit con due mascherine a persona. La mascherina andrà indossata in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente. Rimane ferma la necessità di rispettare il distanziamento sociale: l’uso della mascherina monouso non sostituisce le misure di isolamento. Così come le mascherine non sono un lasciapassare per uscire: rimane l’obbligo di uscire soltanto nei casi di necessità.

Soltanto i bambini con meno di sei anni e le persone con particolari condizioni psicofisiche e relativa certificazione medica sono esenti dall’obbligo. Intanto, oltre 100 volontari stanno consegnando le mascherine: indossano un tesserino di riconoscimento e suoneranno al campanello per avvertire dell’avvenuta consegna. Se nessuno risponderà, i dispositivi saranno lasciati nella cassetta della posta. In tutto sono 15mila kit, per un totale di 62mila mascherine. Chi, per qualsiasi motivo, non ricevesse il kit può chiamare a partire da martedì 14 aprile il numero 0587299145 dalle 9 alle 13 e sarà eseguito un giro di recupero.