Buoni spesa: finanziamenti esauriti, stop alle richieste a Castelfranco

Stop alle domande per i buoni spesa e altri beni essenziali. Da domani, giovedì 16 aprile, nel comune di Castelfranco di Sotto sono sospese le domande di richiesta di buoni spesa.

I titoli di acquisto, messi a disposizione dal comune come forma di sostegno alle persone e famiglie che si trovano momentaneamente in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19, sono stati finora finanziati attraverso le risorse assegnate dal Governo, precisamente con 85mila euro. Queste risorse sono al momento esaurite e l’ente comunale non è quindi in grado di proseguire a erogare buoni per l’acquisto di alimenti e beni essenziali alla popolazione.

“L’amministrazione comunale – ha specificato il sindaco Gabriele Toti – si è già messa in moto per richiede nuove risorse da parte del Governo, ma per adesso non possiamo accettare nuove richieste. Ci fermiamo alle domande presentate fino al 15 aprile compreso, in attesa dell’arrivo di nuovi sussidi statali. Considerato l’alto numero di domande ricevute e le risorse a disposizione – conclude – non siamo in grado di garantire che siano soddisfatte tutte le richieste finora presentate”.