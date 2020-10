Ha riaperto la terapia intensiva Covid a Empoli

È stato riaperto oggi, venerdì 23 ottobre, il reparto di terapia intensiva Covid di Empoli con10 posti letto disponibili, mentre i posti letto di sub intensiva cardiologica sono stati spostati nel setting 1 A1 e nella rianimazione all’Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Al momento i pazienti positivi ricoverati sono 4, a causa di un peggioramento del loro stato clinico. Restano invece 12 i posti letti in terapia intensiva No Covid presenti all’interno del presidio ospedaliero.

“La riapertura della terapia intensiva Covid a Empoli – affermano dall’Azienda sanitaria – è una scelta indispensabile, sia per l’alto numero di malati ricoverati con patologia da Covid (attualmente più di 50) sia a supporto della rete ospedaliera dell’Ausl Toscana Centro che ha previsto un piano per l’apertura progressiva di ulteriori posti letto in rapporto all’andamento dell’epidemia”.