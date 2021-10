“Nessun focolaio dopo il Palio di Fucecchio. Aver ridato fiato alle Contrade si è rivelato giusto”

“Le temute ripercussioni epidemiologiche che qualcuno aveva paventato alla vigilia del Palio di Fucecchio, per gli assembramenti che avrebbero potuto verificarsi, non ci sono state”. Lo sottolinea fiera e orgogliosa l’amministrazione comunale di Fucecchio a 15 giorni dalla conclusione dell’evento.

“Il numero di persone positive al coronavirus – sottolinea il sindaco Alessio Spinelli – continua a scendere a Fucecchio, in linea con quanto sta avvenendo su tutto il territorio regionale. Il risultato è dovuto all’ottima organizzazione della manifestazione guidata dal CdA dell’Associazione Palio delle Contrade.

Sono passate ormai più di due settimane dal giorno del Palio e i dati epidemiologici dimostrano che non si è manifestato nessun focolaio legato a questa settimana speciale ricca di eventi. Ad oggi, i dati quotidiani sul contagio Covid risultano standard: si tratta di numeri molto contenuti, poche unità che dimostrano come non ci sia stato alcun focolaio su Fucecchio. Questo a dimostrazione del fatto che i protocolli che abbiamo messo in atto grazie al CdA, alle Contrade e all’amministrazione comunale, per ridurre il contagio durante la manifestazione sono stati efficaci.

Aver ridato fiato al Palio di Fucecchio e a tutto il mondo delle Contrade, seppur con le limitazioni imposte dalle normative, è stato un passaggio molto importante per la nostra comunità. Una scelta che si è rivelata giusta e che ci avvicina a grandi passi verso la normalità”.