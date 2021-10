Un vaccino rivoluzionario: sperimentato sui topi, sarebbe efficace su vari tipi di coronavirus

È un vaccino jolly quello sperimentato, con successo, sui topi e che sarebbe efficace contri vari tipi di coronavirus.

Dai primi test, effettuati in laboratorio, sarebbe in grado di produrre anticorpi non solo contro il Covid 19 ma contro il Sars Cov-1, responsabile della Sars.

I risultati, che sono stati pubblicati su Journal of Experimental medicine dai ricercatori dell’università di Osaka, in Giappone, se saranno confermati anche sugli uomini potrebbero aprire la strada ad una nuovo vaccino per prevenire future pandemie.

Una notizia, questa, rivoluzionaria, questa del super vaccino, visto che gli attuali vaccini anti Covid, infatti, non sono ad ampio spettro.