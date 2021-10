Al vaglio di Ema il Molnupiravir, la pillola anti Covid

Al vaglio di Ema, l’agenzia europea del farmaco, la pilloa anti Covid.

Un farmaco, il Molnupiravir, prodotto dalla Merck, azienda conosciuta in Italia come Msd, da prendere per 5 giorni, da assumere a domicilio, e che potrebbe essere commercializzato a breve

I risultati dello studio clinico di fase 3 sono stati positivi su pazienti adulti non ospedalizzati con Covid-19. Il farmaco ha ridotto il rischio di ospedalizzazione o morte di circa il 50%.

In attesa dell’autorizzazione, l’azienda ha reso noto di essere in grado di produrre 10 milioni di cicli di trattamento entro la fine del 2021, ed ulteriori nel 2022.