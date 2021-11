Anche Moderna chiede il via libera a Ema per il vaccino anti Covid in età pediatrica

L’azienda americana produttrice del vaccino anti Covid Moderna ha chiesto ad Ema la valutazione per l’ok alla somministrazione del siero ai bambini dai 6 agli 11 anni.

“Il vaccino Moderna Covid-19, con il dosaggio di 50mg – hanno spiegato i vertici della società farmaceutica – ha aiutato a prevenire l’infezione da SarsCov2 nei bambini”.

Per i piccoli si tratta di metà dose rispetto a quella per gli adulti

La valutazione di Ema, per i via libera, anche per il vaccino in età pediatrica di Pfizer, si concluderà tra un paio di mesi.