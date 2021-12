Vaccino anti Covid Johnson: ok da Ema al richiamo dopo due mesi per gli over 18

Per chi ha fatto il vaccino anti Covid Johnson & Johnson la dose booster può essere presa in considerazione almeno 2 mesi dopo la prima per gli over 18 anni.

L’ok arriva da Ema, l’agenzia europea del farmaco.

Secondo gli studi tale somministrazione ha portato a un aumento degli anticorpi.

Il richiamo con J&J, secondo Ema, può essere considerato anche come terza dose per chi si è vaccinato con Pfizer o Moderna.