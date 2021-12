Frutta con vitamina D, tutto quello che c’è da sapere

La vitamina D è uno dei principali nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno. Un elemento cardine per la nostra salute, soprattutto in inverno perché aiuta a difendere e rafforzare le difese immunitarie che ci tengono lontani dai malanni di stagione. Ma la vitamina D è anche molto rilevante per mantenere le ossa in salute e sostenere la funzione muscolare.

Ecco perché la vitamina D non dovrebbe essere mai carente nel nostro organismo. Per mantenere un giusto apporto, la strada maestra è quella dell’alimentazione, sana, varia ed equilibrata che ci regala tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno, tra i quali, appunto, la vitamina D.

Cosa mangiare dunque per garantirci le giuste dosi? La dieta mediterranea è sempre la scelta migliore in quanto è un regime alimentare equilibrato. C’è da dire che, poi, ci sono alcuni alimenti che più di altri ci regalano scorte di vitamina D, come ad esempio la frutta.

Qual è la frutta con vitamina D? Certamente ci sono le arance e soprattutto il loro succo è ricco di questo nutriente indispensabile. Ma c’è da dire che la frutta, come sottolinea VitaVi (la startup dedicata all’integrazione alimentare) sul suo blog, contrariamente a quanto si crede, non è tra i principali portatori di vitamina D in assoluto.

Ci sono, infatti, altri cibi che ci regalano un apporto ottimale di tale sostanza. Sono innanzitutto i pesci ed in particolare salmone e pesce spada, da mangiare almeno una volta a settimana. Si aggiungono anche sgombro, aringhe e sardine, che possono essere consumati anche due volte a settimana.

Ottima fonte di vitamina D sono le verdure a foglia larga e quelle scure come broccoli, cicoria e cavoli. Ne contengono non in grandi quantità, come molti altri alimenti che mangiamo, ma di certo rappresentano un buon modo per integrare il nutriente. Come mangiarli? Il top sarebbe a crudo, ma anche cotti al vapore o scottati in padella vanno bene così da non perdere le loro proprietà nutrienti.

