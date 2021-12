Il vaccino anti covid

Una nuova “arma” contro il Covid: Ema ha autorizzato il vaccino Novovax

Due le dosi in 21 giorni. Per l'Italia si attende il via libera da Aifa

Più informazioni su coronavirus

coronavirus Novovax

Novovax vaccino









Una nuova “arma” contro il Covid: Ema ha autorizzato il vaccino Novovax. Per l’Italia si attende il via libera da parte di Aifa, per poter poi iniziare le somministrazioni. Novovax è il quinto vacino in Europa con il virus. Secondo le prescrizioni dell’azienda produttrice le dosi da inoculare sono due, a distanza di 21 giorni. Minori, a quanto rilevato, gli effetti collaterali rispetto a Pfizer e Moderna La sua efficacia secondo gli studi è del 90% anche per le varianti Alfa e Delta, per l’Omicron sono attesi nuovi dati.