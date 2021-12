Viaggi in Europa: green pass valido per 9 mesi

Il green pass per spostarsi nei Paesi dell’Unione Europea scade dopo 9 mesi dal giorno del completamento del ciclo vaccinale, ossia dalla seconda dose dei vaccini AstraZeneca, Pfizer e Moderna e della prima e unica dose del vaccino Johnson&Johnson. A stabilirlo è stata la commissione europea.

“Un periodo di accettazione chiaro e uniforme per i certificati di vaccinazione – si legge in una nota della commissione Ue – garantirà che le misure di viaggio continuino a essere coordinate, come richiesto dal consiglio europeo a seguito dell’ultima riunione del 16 dicembre 2021. Le nuove regole garantiranno che le restrizioni si basino sulle migliori prove scientifiche disponibili come oltre a criteri oggettivi. Il coordinamento continuo è essenziale per il funzionamento del mercato unico e fornirà chiarezza ai cittadini dell’Ue nell’esercizio del loro diritto alla libera circolazione. Le nuove regole per i viaggi all’interno dell’Unione armonizzano le diverse regole tra gli Stati membri. Questo periodo di validità tiene conto delle indicazioni del centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, secondo cui le dosi di richiamo sono raccomandate al più tardi sei mesi dopo il completamento del primo ciclo di vaccinazione. Il certificato rimarrà valido per un periodo di grazia di ulteriori tre mesi oltre quei sei mesi per garantire che le campagne di vaccinazione nazionali possano adeguarsi e che i cittadini abbiano accesso alle dosi di richiamo”.

Per i green passa rilasciati dopo la dose booster la commissione, ancora, non si è pronunciata.