“Avremo un medico dal 28 dicembre o dovremo aspettare mesi?”. Casteldelbosco chiede certezze

Aspettano una risposta prima del 27 dicembre. Non c’è da pensarci troppo, insomma, visto che siamo giù al 23. Ieri sera, i residenti di Casteldelbosco assistiti dal medico di famiglia Francesco Peyronel si sono riuniti perché, spiegano, “Le rassicurazioni del sindaco e di altre autorità non ci convincono in quanto troppo generiche” e di puntuale e concreto, al momento, c’è solo che “Il 27 dicembre saluteremo, nostro malgrado, il dottor Peyronel” (non solo lui).

Il dottore fu il primo a spiegare la sua situazione e chiedere un intervento per i suoi assistiti (qui), posizione condivisa e rilanciata dall’amministrazione Capecchio (qui). Al momento, però, niente si è mosso sul fronte ufficiale. “Tutti i rumors – spiegano i cittadini – di assoluta indeterminatezza che circolano e dai quali sembra imminente l’arrivo di un sostituto, non ci conforta assolutamente e non risolve nell’immediato le problematiche a cui si troveranno di fronte i cittadini fra qualche giorno.

Quindi, concretamente, a parte la visibilità che qualcuno cerca, siamo a chiedere all’amministrazione e alla competente Ausl una risposta prima del 27 dicembre”. Ecco, allora, le domande: “Visto che il 21 dicembre si sono concluse le procedure di assegnazione dei medici nelle zone carenti, è stato assegnato un medico al posto del dottor Peyronel? E’ garantita la continuità per il presidio su Casteldelbosco? I pazienti del dottor Peyronel, a chi si dovranno rivolgersi da tale data? Quale procedura dovrà seguire un cittadino per il cambio medico in questo caso? I cittadini avranno un medico di base dal 28 dicembre oppure con i tempi burocratici si dovranno aspettare mesi?”.