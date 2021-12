Covid, l’Oms: “Non si esce dalla pandemia a colpi di dosi di richiamo del vaccino”

Come una doccia ghiaccia quanto affermato dall’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, in merito alla terza dose di vaccino anti Covid.

Il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha infatti messo in guardia. “Nessun Paese potrà uscire dalla pandemia a colpi di dosi di richiamo – ha detto – e i booster non vanno visti come un lasciapassare per i festeggiamenti in programma”.



“Il Covid-19 continua a mietere vittime ogni settimana, circa 50mila nel mondo – ha aggiunto -. Il 2021 è stato un anno in cui abbiamo perso 3,5 milioni di persone a causa di Covid-19: più morti che per Hiv, malaria e tubercolosi messi insieme nel 2020″.