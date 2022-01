Vaccini pediatrici, aumentano i posti: oltre 20mila per i bimbi da 5 a 11 anni

A partire da oggi (14 gennaio) e fino al 31 gennaio è stata ampliata l’offerta di vaccini anti Covid destinata ai bambini toscani nella fascia di età tra 5 e 11 anni. Oltre 20mila posti liberi, destinati a crescere ulteriormente, possono essere prenotati sul portale (clicca qui).

“Abbiamo deciso di ampliare la disponibilità di vaccini pediatrici per dare un’ulteriore accelerazione alla campagna vaccinale in questa fascia di età – spiega l’assessore alla salute Simone Bezzini -. Garantire una maggiore copertura vaccinale dei più piccoli è il modo migliore per tutelare la loro salute, a partire dai più vulnerabili. Il vaccino resta infatti il principale strumento per tutelare la salute individuale e collettiva e favorire anche la frequenza scolastica in presenza dei ragazzi, in sicurezza. Rivolgo quindi un appello alle famiglie dei piccoli toscani che ancora non lo avessero fatto a prenotare subito la prima dose di vaccino, consapevoli che così facendo tutelano i loro figli e la collettività”.

Gli oltre 20 mila posti disponibili si aggiungono alle 33556 prenotazioni già prese per i prossimi giorni e alle 46242 somministrazioni già effettuate, di cui 39224 prime dosi e 7018 cicli completi (entrambe le dosi), sempre nella fascia d’età 5-11.