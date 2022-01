Omicron, rush cutanei e macchie sulla pelle tra i sintomi

Covid: non solo tosse, mal di gola, raffreddore, febbre e disturbi intestinali.

Dalla ricerca sulla variante Omicron è stato individuato un nuovo sintomo, a cui prestare la massima attenzione: si tratta di irritazioni cutanee e macchie della pelle.

Un campanello d’allarme da non sottovalutare. La pelle, secondo gli scienziati, cambia colore, si arrossa e spuntano dei puntini rossi. Una sorta di allergia, simile a quella di quando si tocca l’ortica. Sintomo che se non intercettato velocemente potrebbe peggiorare in bolle, o squame.

Diversi i casi di pazienti positivi che hanno sviluppato strani rash cutanei, principalmente sulle mani, sui piedi. La sintomatologia può durare anche per diverse settimane.