Gli effetti collaterali della pillola anti Covid: nausea, vomito e mal di testa

Come annunciato, da domani, arrivano anche in Toscana le prime dosi del farmaco orale di Pfizer contro il Covid. Una pillola non per tutti, dedicata a chi non ha potuto vaccinarsi e a chi, positivo, è a rischio di ammalarsi gravemente.

Gli effetti collaterali comuni del Paxlovid, a quanto riferito da Ema, sono nausea, vomito, problemi intestinali e mal di testa.

“Paxlovid – spiega Ema – è stato favorevole e gli effetti collaterali sono stati generalmente lievi“.

Esiste, poi, una lista di farmaci controindicati, che quindi non si possono assumere durante il trattamento con la pillola anti Covid: tra questi i medicinali tumorali, i sedativi e gli ipnotici, alcuni analgesici e certi prodotti di erboristeria.

La pillola non può essere assunta da pazienti che presentino grave insufficienza epatica. Sul sito di Ema è possibile consultare la sezione apposita