Gli specialisti della spalla toscani si incontrano a Fucecchio

Importante appuntamento scientifico (e sportivo) sabato 2 aprile al Nuovo Teatro Pacini a Fucecchio. Con inizio alle 9 e per tutta la mattina si terrà infatti un corso regionale della società italiana di chirurgia della spalla e del gomito (SiCSeG) dal titolo: “L’instabilità della spalla nel paziente sportivo”.

L’evento è organizzato dal comitato scientifico formato da Michele Novi quale delegato regionale Sicseg che svolge servizio al Cesat del polo ospedaliero di Fucecchio, insieme a Simone Nicoletti direttore titolare dell’Ortopedia protesica sempre dell’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio e di Giulio Iacomelli. L’evento si svolgerà in presenza e coinvolgerà tutti i medici della regione Toscana che si occupano di queste patologie.

“Lo scopo di questa giornata di studio – spiega il dottor Novi – è quello di creare sempre più una rete tra le diverse figure professionali quali ortopedici, fisioterapisti, medici dello sport e di medicina generale, al fine di parlare un linguaggio comune ed arricchirci vicendevolmente per la gestione completa di un paziente ad alte richieste funzionali come il paziente sportivo. Sono previste discussioni di casi clinici, tavole rotonde con la partecipazione delle Federazioni sportive e il collegamento in streaming di ospiti internazionali.

Le adesioni sono già numerose, un segnale che l’argomento è caldo e non vediamo l’ora di aprire il confronto”.