Il Covid circola ancora, Gimbe: “No all’abolizione della mascherina al chiuso”

No all’abolizione delle mascherine anti Covid al chiuso. Lo chiede la Fondazione Gimbe.

Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva, nella settimana 13-19 aprile, una netta riduzione dei nuovi casi in tutte le Regioni, su cui pesa il sensibile calo dell’attività di testing.

Sono 72 le Province con incidenza superiore a 500 casi per 100.000 abitanti. Occupazione dei posti letto stabile in area medica (+7) e in riduzione nelle terapie intensive (-41). In calo i decessi (861).

Invariate le percentuali di popolazioni vaccinata con almeno una dose (85,6%) e con ciclo completo (84,1%). 6,89 milioni di non vaccinati, di cui 2,69 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. Tasso di coperture terze dosi all’83,9%. Solo 80.554 quarte dosi somministrate agli immunodepressi e 29.158 a over 80, ospiti RSA e fragili della fascia 60-79 anni.

Con l’attuale livello di circolazione del virus, spiega la Fondazione Gimbe, abolire l’obbligo di mascherina nei locali al chiuso è una decisione molto avventata.