Allarme morbillo: casi aumentati del 79%

E’ allarme morbillo. “L’aumento dei casi nei mesi di gennaio e febbraio 2022 è un segnale preoccupante dell’aumento del rischio di diffusione delle malattie prevenibili con vaccino e potrebbe innescare focolai più grandi, in particolare di morbillo, che colpiranno milioni di bambini nel 2022. Quasi 17.338 casi di morbillo sono stati riportati in tutto il mondo a gennaio e febbraio 2022, rispetto ai 9.665 dei primi due mesi del 2021”, il 79% in più”.

A segnarlo sono l’Unicef e l’Oms. Il timore è che si inneschino focolai.

“Le interruzioni legate alla pandemia, le crescenti disuguaglianze nell’accesso ai vaccini e il dirottamento delle risorse dalle vaccinazioni di routine stanno lasciando troppi bambini senza protezione contro il morbillo e altre malattie prevenibili con i vaccini – spiega il direttore Unicef Catherine Russel -. Il morbillo è più di una malattia pericolosa e potenzialmente letale. È anche una prima indicazione del fatto che ci sono lacune nella nostra copertura globale di vaccinazione, lacune che i bambini vulnerabili non possono permettersi. È incoraggiante che le persone in molte comunità stiano iniziando a sentirsi abbastanza protette dal Covid-19 da tornare a svolgere più attività sociali. Ma farlo in luoghi dove i bambini non stanno ricevendo le vaccinazioni di routine crea la tempesta perfetta per la diffusione di una malattia come il morbillo”.

“La pandemia da Covid-19 ha interrotto i servizi di vaccinazione, i sistemi sanitari sono stati sopraffatti e ora stiamo assistendo a una ricomparsa di malattie mortali, tra cui il morbillo. Per molte altre malattie, l’impatto di queste interruzioni dei servizi di vaccinazione si farà sentire per decenni a venire – precisa Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms -. È il momento di rimettere a regime le vaccinazioni essenziali e di lanciare campagne di recupero in modo che tutti possano avere accesso a questi vaccini salvavita”.

Da segnalare che in Ucraina, la campagna di recupero del morbillo del 2019 è stata interrotta a causa della pandemia da Covid-19 e successivamente a causa della guerra.