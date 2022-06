Covid, Ricciardi: “Sarà un ottobre terribile per la mortalità tra i fragili”

Covid: “Sarà un ottobre terribile”. Una previsione quasi apocalittica quella di Walter Ricciardi, docente alla Cattolica e consigliere del ministro alla Salute Roberto Speranza, intervenuto al 25esimo congresso nazionale del sindacato dei medici e dirigenti sanitaria Anaao Assomed a Napoli.

“Avremo un ottobre terribile, non come quello della prima ondata – ha precisato -. Non avremo lockdown, ma avremo un aumento pazzesco della mortalità tra i fragili“.

“Quando dico fragili – precisa Ricciardi – penso a una mortalità degli ultraottantenni che arriveranno a ottobre non vaccinati con la quarta dose e a tutti gli altri fragili, tra i quali si sta registrando un aumento del contagio. Questi sono tutti fattori che ci porteranno ad avere non quell’eclatante allarme delle prime ondate, ma a una mortalità in forte aumento”.