Vaccino Covid, gli over 60 possono prenotare la quarta dose

Quarta dose di vaccino anti Covid, la Regione Toscana ha subito risposto alle richieste e, a partire dalle 18 di oggi (12 luglio) inizia la campagna vaccinale.

Chi ha già compiuto 60 anni potrà prenotare la somministrazione attraverso il portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it.

Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Eugenio Giani sui social.

Fino ad oggi la quarta dose di siero, come noto, era prevista solo per gli ultraottantenni e per le persone fragili per altre patologie pregresse

Il via libera alla quarta dose era arrivato ieri (11 luglio) da Ema con la raccomandazione di vaccinarsi vista la nuova ondata di contagi che ha investito tutta Italia e gli aumenti dei ricoveri ospedalieri.

La quarta dose deve essere somministrata a distanza di almeno quattro mesi dalla terza.