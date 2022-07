Ecdc: “I contagi e i morti per Covid aumenteranno, quarta dose subito agli over 60”

“I contagi e i morti per Covid aumenteranno”. L’allarme arriva da Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Nonostante i tassi di mortalità, in Europa, siano stabili da 5 settimana, la previsione è di aumento, come spiega l’ente in una nota che accompagna le “considerazioni preliminari per le strategie di vaccinazione Covid 19 nella seconda metà del 2022”. E, proprio con l’avvicinarsi dell’autunno, l’Edc indica l’urgenza di stabilire sistemi di sorveglianza sulla pandemia e i virus respiratori

“Questi sistemi e quelli stabiliti per Sars Cov-2 durante la pandemia di Covid non sono ancora del tutto idonei per la sorveglianza integrata dei virus respiratori – spiega Edc -, i Paesi dovrebbero quindi pianificare un miglioramento dei test per i virus dell’influenza e del virus del Covid. Se necessario in risposta all’emergere di una nuova variante preoccupante Sars-Cov-2 o variante influenzale”.

“Attualmente – aggiunge il centro europeo – non ci sono prove di una maggiore gravità della malattia causata dalle varianti BA.4 e BA.5, ma l’aumento della trasmissione tra i gruppi di età più avanzata sta iniziando a provocare forme di malattia grave. In questa fase della pandemia l’obiettivo delle campagne di vaccinazione dovrebbe essere quello di ridurre i ricoveri, le malattie gravi e i decessi e di proteggere i sistemi sanitari e per farlo i dati sul secondo richiamo per gli over 60 suggeriscono chiari vantaggi”.

“Le campagne di vaccinazione – si legge ancora – dovrebbero anche incoraggiare le persone idonee a completare la loro serie primaria di vaccinazioni e la prima dose di richiamo, se non l’hanno già fatto”.