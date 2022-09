Varianti Covid: da Ema il via libera a due vaccini bivalenti

Via libera da Ema, l’agenzia europea del farmaco, ai primi vaccini anti Covid aggiornati contro la variante Omicron delle case farmaceutiche Pfizer-BioNTech e Moderna per fornire una protezione più ampia contro il virus.

Si tratta del vaccino Comirnaty e del vaccino Spikevax, entrambi bivalenti

Questi due vaccini possono essere usati a partire dai 12 anni su persone che hanno ricevuto almeno il ciclo primario contro il Covid. Si tratta di dosi booster.

I nuovi vaccini aiutano ad avere una protezione ottimale contro le varianti. Dagli studi è emerso che questi vaccini bivalenti possono innescare forti risposte immunitarie. Quanto agli effetti collaterali, questi restano simili a quelli registrati per i vaccini originali.

“Con l’evolversi della pandemia, la strategia dell’Ue è quella di disporre di un’ampia gamma di vaccini adattati destinati a diverse varianti di Sars-CoV-2, in modo che gli Stati membri abbiano una pluralità di opzioni per soddisfare le loro esigenze quando progettano le loro strategie di vaccinazione – spiega l’agenzia europea del farmaco -. Questo è un elemento chiave nella strategia generale per combattere la pandemia – argomenta l’ente regolatorio – in quanto non è possibile prevedere come si evolverà il virus in futuro e quali varianti circoleranno questo inverno”.