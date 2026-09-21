Epilessia e clima, i neurologi lanciano l’allarme: caldo e fenomeni estremi sotto osservazione

PISA – Il cambiamento climatico potrebbe avere conseguenze anche sulle persone affette da epilessia. A mettere a fuoco il possibile rapporto tra condizioni ambientali e crisi epilettiche è un nuovo studio realizzato da un gruppo di ricercatori guidato da Emanuele Bartolini, responsabile del Laboratorio di Epilessia e Neurofisiologia Clinica dell’IRCCS Fondazione Stella Maris. La ricerca è stata pubblicata sull’European Journal of Neurology e ha raccolto il punto di vista degli specialisti italiani che seguono quotidianamente pazienti con epilessia.

Sono stati 167 i professionisti coinvolti nell’indagine, in prevalenza neurologi e neuropsichiatri infantili epilettologi. Le loro risposte delineano una percezione precisa: tutti hanno giudicato moderato o grave l’impatto del riscaldamento globale sulla malattia, mentre l’84,3% ha manifestato una preoccupazione di livello moderato o grave per le possibili ripercussioni sui propri pazienti.

Non si tratta soltanto di una questione clinica. Dallo studio emerge infatti anche l’attenzione degli stessi professionisti verso i comportamenti sostenibili. Il 93,3% dichiara, ad esempio, di riciclare, mentre le principali lacune vengono individuate nelle iniziative istituzionali e nell’attività di ricerca.

Per gli specialisti occorrono quindi maggiori investimenti nella ricerca, politiche mirate e infrastrutture adeguate, così da comprendere meglio il fenomeno e mettere a punto strumenti di prevenzione.

“Questo studio conferma la percezione che ci sia un legame tra cambiamento climatico ed epilessia attraverso il vissuto degli specialisti nella loro pratica clinica quotidiana”, spiega Bartolini, che è anche responsabile del Gruppo di Studio Climate Change della Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE).

Il rapporto tra clima ed epilessia, sottolinea il ricercatore, è tuttavia complesso e multifattoriale. Non esiste dunque un solo elemento capace di spiegare l’eventuale aumento delle crisi, ma una serie di condizioni che possono sommarsi e influenzare la soglia epilettica.

Tra i fattori sotto osservazione ci sono innanzitutto le temperature molto elevate e le ondate di calore. L’aumento della temperatura corporea può infatti favorire una maggiore eccitabilità neuronale. Anche il freddo intenso e gli sbalzi termici possono rappresentare elementi da considerare.

Il clima può inoltre agire indirettamente. Caldo e umidità possono favorire disidratazione e sudorazione, con possibili alterazioni dell’equilibrio dell’organismo, mentre le temperature elevate possono compromettere la qualità del sonno. Disidratazione, stanchezza, stress e disturbi del sonno sono tutti elementi che possono favorire, nelle persone predisposte, l’insorgenza di una crisi.

Gli studiosi stanno inoltre approfondendo il possibile ruolo di altri meccanismi, tra cui quello legato al microbiota intestinale e alla neuroinfiammazione. Gli eventi climatici estremi possono poi aumentare le difficoltà legate alle infezioni e alla febbre, particolarmente rilevanti nei bambini con epilessia.

C’è infine un aspetto più pratico, ma non meno importante: le emergenze climatiche possono interferire con la continuità delle cure. Blackout, difficoltà negli spostamenti e problemi nella conservazione dei farmaci possono complicare la gestione della terapia.

“Ulteriori dati mirati ci aiuteranno a identificare i meccanismi sottostanti a livello sistemico, cellulare e molecolare”, osserva Bartolini, evidenziando la necessità di sviluppare nuove conoscenze e strategie per proteggere le persone con epilessia dagli effetti del cambiamento climatico.