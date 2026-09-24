A Pisa la ricerca punta agli arti bionici: un nuovo ponte tra nervi e protesi

PISA – Un nuovo sistema per mettere in comunicazione nervi e protesi artificiali e rendere possibile, in futuro, un controllo sempre più naturale degli arti bionici. È il risultato di una ricerca che vede protagonista la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, insieme al Centro Protesi INAIL, all’Istituto Ortopedico Rizzoli e all’Istituto Italiano di Tecnologia.

Al centro dello studio c’è una nuova interfaccia neurale periferica rigenerativa, conosciuta con l’acronimo RPNI, sviluppata attraverso tecniche di ingegneria tissutale. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista internazionale Bioactive Materials.

Gli studiosi hanno realizzato un particolare costrutto muscolare combinando mioblasti e biomateriali innovativi. Il tessuto ottenuto è stato quindi collegato chirurgicamente a un nervo periferico in un modello preclinico di danno neurale, creando una connessione tra il tessuto nervoso e quello muscolare.

Un ruolo importante è stato affidato anche a particelle piezoelettriche, capaci di produrre segnali elettrici quando vengono sottoposte a stimoli meccanici. Per attivarle è stata utilizzata la stimolazione attraverso ultrasuoni pulsati, una tecnologia non invasiva.

“Il nostro approccio integra strategie avanzate di ingegneria tissutale con il mondo della protesica”, spiega Leonardo Ricotti, professore della Scuola Sant’Anna e responsabile del Regenerative Technologies Lab.

Lo studio introduce, secondo il gruppo di ricerca, un elemento particolarmente innovativo: un’interfaccia neurale periferica realizzata attraverso ingegneria tissutale e successivamente collegata a un nervo periferico. La combinazione tra biomateriali piezoelettrici e ultrasuoni ha inoltre mostrato la possibilità di favorire la maturazione del tessuto muscolare e i processi di rigenerazione nervosa.

La prospettiva è quella di utilizzare questi risultati per sviluppare protesi bioniche sempre più sofisticate, dotate di diversi gradi di libertà e capaci di rispondere ai segnali provenienti dal sistema nervoso residuo.

“Questo risultato rappresenta un elemento fondamentale per il futuro controllo delle protesi avanzate”, sottolinea Christian Cipriani, professore della Scuola Sant’Anna e responsabile dell’Artificial Hands Area.

Per Emanuele Gruppioni, direttore tecnico dell’Area Ricerca e Formazione del Centro Protesi INAIL, i costrutti muscolari potrebbero diventare veri e propri amplificatori biologici dei segnali nervosi, permettendo in prospettiva di ottenere movimenti più complessi.

Il prossimo obiettivo è trasferire la tecnologia dalla ricerca alla pratica clinica. Una sfida che coinvolge anche la chirurgia: Paolo Sassu, ortopedico dell’Istituto Rizzoli, evidenzia la necessità di integrare chirurgia, neuroingegneria e protesica avanzata per arrivare alla ricostruzione bionica degli arti.