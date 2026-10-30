Con “Ottobre Rosa” la prevenzione oncologica arriva in piazza

Una rassegna cominciata lo scorso 24 ottobre con l’inaugurazione della mostra “RI-NASCITA“, un viaggio artistico ed emotivo curato da Sabina Buti, Marco Manzi ed Elena Magni, visitabile fino all’8 novembre. “Quest’anno abbiamo voluto giocare con l’immagine delle tessere – raccontano la sindaca Linda Vanni, la vicesindaca Irene Cavallini e l’assessora Kendra Fiumanò -, perché proprio come in un puzzle ogni pezzetto è fondamentale per il risultato finale. Per cui arte, prevenzione, sensibilizzazione e informazione sui corretti stili di vita rientrano nell’idea di benessere e di salute. Da qui nasce una rassegna variegata con momenti di socialità, di approfondimento, di sport e di cultura, tanti appuntamenti resi possibili grazie al coinvolgimento di altrettante associazioni e realtà del territorio. In fondo anche per essere comunità bisogna che ogni tessera sia al suo posto e collegata a tutte le altre”.