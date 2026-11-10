Traumi aortici, la Toscana conquista il primato nazionale: premiato il lavoro dell’ospedale pisano

PISA – La Toscana è al primo posto in Italia nella gestione e nella cura dei traumi aortici. Un importante riconoscimento è stato assegnato all’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, premiata per il biennio 2024-2026 per il contributo scientifico e clinico al RITA, il Registro italiano dei traumi aortici. La premiazione si è svolta a Trieste, durante l’Aortic Trauma Symposium.

Un risultato che porta sotto i riflettori l’attività dell’ospedale pisano in un ambito della medicina particolarmente delicato. Le rotture traumatiche dell’aorta toracica sono infatti tra le lesioni più gravi conseguenti a traumi non penetranti e rappresentano la seconda causa di morte dopo le lesioni cerebrali. I dati evidenziano la drammaticità di queste condizioni: l’85% delle vittime muore prima di raggiungere un centro traumatologico e, tra i pazienti che arrivano vivi in ospedale, la metà perde la vita nelle prime 24 ore.

Il riconoscimento è stato consegnato alla professoressa Raffaella Nice Berchiolli, direttrice dell’Unità operativa di Chirurgia vascolare dell’Aoup, ma premia il lavoro di un’intera équipe di professionisti sanitari coinvolti nel percorso assistenziale.

«Il valore del premio risiede nel lavoro di squadra che si fa in Aoup – spiega la professoressa Berchiolli –: competenze diverse che si integrano nella valutazione del paziente, nella scelta e nell’esecuzione del trattamento e nell’assistenza successiva. Un percorso nel quale il contributo di ciascun professionista e la condivisione delle decisioni sono essenziali per affrontare situazioni di estrema complessità».

Il RITA è nato nel novembre 2024 all’ospedale Niguarda di Milano, su iniziativa di chirurghi vascolari impegnati nella gestione dei traumi aortici, e oggi coinvolge oltre 42 centri italiani. Il simposio di Trieste ha rappresentato un’occasione di confronto sui risultati raggiunti dal registro e ha premiato tre strutture sanitarie che si sono distinte per il loro contributo.