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Tumori, a Santa Croce una giornata dedicata alla salute
Sabato 28 novembre incontri con gli specialisti e screening gratuiti in piazza Matteotti con l’unità mobile ISPRO
La prevenzione oncologica scende in piazza a Santa Croce sull’Arno con Uomo in Salute – Mettiti in Gioco, l’iniziativa in programma sabato 28 novembre per sensibilizzare i cittadini sulla diagnosi precoce dei tumori maschili e femminili.
La giornata si aprirà alle 9,30 alla Saletta Vallini della Biblioteca Adrio Puccini con un incontro pubblico dedicato alla prevenzione e agli specialisti dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, seguito da un confronto sulla salute maschile.
Dalle 9 alle 18, in piazza Matteotti, sarà presente l’unità mobile Ispro (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica) per gli screening dei tumori alla mammella, alla cervice uterina e del colon-retto. Attraverso il QR Code sul materiale informativo sarà possibile verificare i requisiti per accedere agli esami.
“La nuova frontiera è educare le persone ad avere cura di sé“, sottolinea il sindaco Roberto Giannoni, che evidenzia l’importanza della diagnosi precoce e degli interventi tempestivi per migliorare la qualità della vita.