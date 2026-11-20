Dalle 9 alle 18, in piazza Matteotti, sarà presente l’unità mobile Ispro (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica) per gli screening dei tumori alla mammella, alla cervice uterina e del colon-retto. Attraverso il QR Code sul materiale informativo sarà possibile verificare i requisiti per accedere agli esami.