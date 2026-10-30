premi allo studio|
‘Nel sorriso di Valeria’, assegnate 36 borse di studio a studenti di San Miniato e Sonnino
Circa 15mila euro per sostenere il percorso scolastico e universitario dei giovani
Sono 36 le borse di studio Per realizzare un sogno assegnate dall’associazione Nel sorriso di Valeria agli studenti dei Comuni di San Miniato e Sonnino. Il progetto sostiene i ragazzi nel percorso di studi, dalle scuole superiori fino all’università, per un valore complessivo di circa 15mila euro.
Le risorse arrivano dai fondi del 5 per mille e dalle donazioni di soci e sostenitori. Sono comprese anche quattro borse da 500 euro ciascuna, dedicate alla memoria di Katiuscia Mariani e Monica Rosi e destinate ai migliori diplomati degli istituti Cattaneo e Marconi di San Miniato.
Per San Miniato sono stati premiati, tra gli altri, Virginia e Vittoria Giani, Benedetta Puccini, Riccardo Latessa e Virginia Arbore. Per Sonnino figurano tra i vincitori Chidimma Favour Okafor, Azzurra Giordano, Giulia Grenga e Anna Magnarelli.
La cerimonia di consegna a San Miniato si terrà sabato 5 dicembre, alle 16, a Palazzo Grifoni. Per Sonnino l’appuntamento sarà fissato entro dicembre, in una data ancora da definire.