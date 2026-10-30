‘Nel sorriso di Valeria’, assegnate 36 borse di studio a studenti di San Miniato e Sonnino

Sono 36 le borse di studio Per realizzare un sogno assegnate dall’associazione Nel sorriso di Valeria agli studenti dei Comuni di San Miniato e Sonnino . Il progetto sostiene i ragazzi nel percorso di studi, dalle scuole superiori fino all’università, per un valore complessivo di circa 15mila euro.

Le risorse arrivano dai fondi del 5 per mille e dalle donazioni di soci e sostenitori. Sono comprese anche quattro borse da 500 euro ciascuna, dedicate alla memoria di Katiuscia Mariani e Monica Rosi e destinate ai migliori diplomati degli istituti Cattaneo e Marconi di San Miniato.