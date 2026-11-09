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Santa Croce, una torre per fare squadra: premiata la classe vincitrice
Concluso il progetto ‘Uno per tutti, tutti per uno’, rivolto alle prime medie
Imparare a conoscersi, collaborare e rafforzare i legami tra compagni. Si è concluso nei giorni scorsi Uno per tutti, tutti per uno, il progetto promosso dai Servizi educativi del Comune di Santa Croce sull’Arno e rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado.
Il percorso prevede una serie di attività per favorire la nascita di gruppi classe coesi e si conclude con una prova pratica: costruire una torre con pezzi di legno, rispettando regole uguali per tutti. Vince la classe che realizza il manufatto più alto.
La classe vincitrice è stata premiata dall’assessore ai Servizi educativi e scolastici Valentina Fanella, insieme a Francesco Bianchi, che ha curato il progetto, alla dirigente scolastica Marzia Caneschi e alla professoressa Emilia Daniele.
“Mi fa molto piacere che anche questa edizione abbia dato ottimi risultati in termini di crescita dei gruppi classe, indipendentemente da chi si sia aggiudicato il premio”, ha commentato Fanella. L’obiettivo è aiutare i ragazzi a sviluppare fiducia, rispetto reciproco e capacità di ascolto e collaborazione, favorendo un ambiente scolastico positivo fin dai primi giorni di scuola.