Santa Croce, una torre per fare squadra: premiata la classe vincitrice

Imparare a conoscersi, collaborare e rafforzare i legami tra compagni. Si è concluso nei giorni scorsi Uno per tutti, tutti per uno, il progetto promosso dai Servizi educativi del Comune di Santa Croce sull’Arno e rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado.

Il percorso prevede una serie di attività per favorire la nascita di gruppi classe coesi e si conclude con una prova pratica: costruire una torre con pezzi di legno, rispettando regole uguali per tutti. Vince la classe che realizza il manufatto più alto.

La classe vincitrice è stata premiata dall’assessore ai Servizi educativi e scolastici Valentina Fanella, insieme a Francesco Bianchi, che ha curato il progetto, alla dirigente scolastica Marzia Caneschi e alla professoressa Emilia Daniele.