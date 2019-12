Geofor, ecco come cambia la raccolta rifiuti per le feste

Geofor, orari modificati per la raccolta di rifiuti durante le festività natalizie.

Nei giorni di Natale e Capodanno i servizi di raccolta rifiuti non verranno svolti.

Le raccolte non effettuate in quelle giornate, come già indicato nei calendari in possesso degli utenti, saranno recuperate così nel comprensorio del Cuoio: a Castelfranco la carta verrà raccolta il 28 dicembre e 4 gennaio; a Montopoli il multimateriale verrà raccolto i il 27 dicembre e 3 gennaio; a San Miniato il multimateriale verrà raccolto il 28 dicembre e 4 gennaio; a Santa Croce l’indifferenziato verrà raccolto i giorni 28 dicembre e 4 gennaio; a Santa Maria a Monte la carta verrà raccolta il 28 dicembre

Il centro di raccolta di San Miniato resterà chiuso nei pomeriggi del 24 e del 31 dicembre.