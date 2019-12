Santa Croce sull’Arno continua a investire nel commercio: confermati i fondi per le attività

Santa Croce sull’Arno crede nella sua vocazione commerciale e continua a investire nel settore. L’aiuto non arriva dai privati, bensì dal Comune che conferma il progetto di valorizzazione del centro commerciale naturale del paese, mettendo a disposizione fondi per questo importante capitolo.

Il primo passaggio è stato in giunta, che ha recentemente approvato la delibera di stanziamento dei contributi che per il prossimo anno ammonteranno a 7mila euro, incentivi per le attività e per chi è intenzionato, da privato, a investire nel commercio locale.

Dopo l’ok con un documento approvato il 19 dicembre scorso, gli uffici, alla luce del bilancio pluriennale 2019-2021 hanno disposto l’accantonamento delle cifre necessarie a sostenere l’impegno assunto dall’amministrazione comunale.

I fondi, come ormai noto, vengono erogati attraverso il bando degli incentivi per il ptenziamento delle attività economiche del centro commerciale di S. Croce sull’Arno.