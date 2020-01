La prevenzione nella donna, il dibattito a Vicoscienza

La prevenzione nella donna nelle varie fasce d’età, questo è il tema al centro del secondo dibattito di Vicoscienza, il ciclo di tre incontri per approfondire e scoprire alcuni temi legati all’ambito medico. Venerdì 31 gennaio alle 21,15 al teatro di Vicopisano in via Verdi il dibattito scientifico moderato dall’ematologo dell’Università di Pisa e professore Gabriele Buda sarà accompagnato da note di teatro della compagnia Tetro del Ghigno.

A intervenire saranno Paolo Mannella, professore associato di ginecologia e ostetricia all’Università di Pisa, che affronterà le tematiche dell’educazione sessuale, della prevenzione oncologica e dell’invecchiamento. A seguire, Federica Pancetti, delle Unità operative di ginecologia e ostetricia all’azienda ospedaliera universitaria pisana, che parlerà della prevenzione in gravidanza. Ad accompagnare il dibattito saranno gli sketch comedy del teatro del Ghigno di Pisa a cura di Paola Maccario.

L’ingresso all’evento patrocinato dal comune di Vicopisano è gratuito ma con prenotazione obbligatoria chiamando i numeri 050796509 o 050796525 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria@comune.vicopisano.pi.it.