Nota psicologa di 63 anni muore in casa da sola e la ritrova l’amica solo il giorno dopo. L’amica infatti la cercava da ieri 29 gennaio senza ottene risposta né al cellulare né quanto ha provato a bussare alla porta della sua casa in via 4 Novembre a San Frediano a Settimo, nel comune di Cascina.

Neppure bussando alla porta, però Michela Pecchia, la padrona di casa ha aperto all’amica che a quel punto, insospettita e temendo che potesse essere accaduto qualcosa di brutto, ha chiamato i vigili del fuoco.

Quando sono arrivati i pompieri del distaccamento di Cascina, hanno dovuto lavorare un po’ per aprire la porta che era bloccata dall’interno, ma alla fine sono riusciti ad entrare e la scoperta è stata tragica. La donna era in casa ma priva di vita.

Immediatamente è stato allertato il 118 e il medico, quando è arrivato, non ha potuto fare altro che constatare la morte di Pecchia, che sicuramente era sopraggiunta da circa 24 ore.

Della cosa sono stati informati anche i carabinieri della locale stazione, che dopo aver fatto una rapida ricognizione dell’abitazione per accertarsi che non vi fossero segni di effrazione o di colluttazione nella casa, hanno confermato la morte per cause naturali.

A stroncare Michela Pecchia, persona conosciuta a San Frediano a Settimo visto che svolgeva l’attività di psicologa in un centro diurno del paese, sarebbe stato un malore improvviso all’ora di pranzo di ieri 29 gennaio 2020.