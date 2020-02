Dal 24 al 26 gennaio scorsi si è svolto lo weekend del charter della Round Table 76 San Miniato Fucecchio, un evento che ha celebrato la nascita di questa nuovo club , tavola, nel comprensorio del Cuoio.

Ne hanno preso parte circa 180 partecipanti provenienti da piu parti italia e non solo in quanto c’erano 40 ospiti internazionali provenienti da oltre 10 stati, perché una cosa che contraddistingue la Round Table, da altre associazioni, è il forte senso di amicizia e fratellanza che lega i suoi soci in tutto il mondo.

Il venerdì è iniziato con una visitata alla Conceria Thule di Santa Croce sull’Arno: è stata un’occasione per valorizzare le eccellenze locali, dove sono stati illustrate le i vari fasi di lavorazione del pellame, la giornata si e poi conclusa con una festa Welcome Party a tema medioevale a San Miniato.

Sabato mattina i partecipanti hanno avuto il piacere di effettuare una visita guidata della Città di San Miniato, concludendo la mattinata con una vista della cantina e relativo pranzo presso L’azienda vinicola Cosimo Maria Masini di San Miniato.

Il pomeriggio l’evento più importante, la cerimonia del Charter nel Comune di San Miniato dove erano presenti i rispettivi sindaci Simone Giglioli e Alessio Spinelli .

La cerimonia è stata diretta dal presidente nazionale della Round Table Italia Mattia Cosimo Parisi ed il suo comitato, il presidente della Round Table 38 Faenza Mogan Scardovi , il presidente della V Zona (Toscana e Campania) Valerio di Pietro si è proceduto alla cerimonia di investitura dei soci ed alla consegna della Carta di Fondazione, campana e stendardo.

Presente anche il delegato della Round Table international, il Sem Chairman Raffaele Giordani .

La giornata si è conclusa con la cena di gala, dove in occasione dello scambio dei doni e gagliardetti la Round Table 76 San Miniato Fucecchio ha omaggiato i delegati di una litografia dell’opera realizzata dal Pittore Marco Puccinelli di Fucecchio fatta per celebrare evento della costituzione.

Domenica di buon ora è iniziato il tour guidato della città di Fucecchio: l’evento si è concluso con il pranzo dei saluti presso il ristorante Corsini.